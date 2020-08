As autoridades de Nova York, nos Estados Unidos, prenderam três pessoas neste fim de semana, sob a acusação de organizar uma festa ilegal em um barco, que navegou durante horas por um rio de Manhattan, com 170 pessoas a bordo, conforme divulgou nesta segunda-feira a imprensa local.

De acordo com os veículos de imprensa, o caso aconteceu na noite da sexta-feira. O escritório do xerife interceptou o conhecido barco Liberty Belle, que habitualmente realiza festas e eventos para até 600 pessoas, e deteve os dois proprietários, identificados como Ronny Vargas e Alex Suazo, além do capitão do navio.