28 out 2021

EFE Londres 28 out 2021

David Henderson, responsável por organizar o voo em que morreu o jogador argentino de futebol Emiliano Sala, foi considerado culpado nesta quinta-feira da acusação de "colocar em perigo a segurança do avião" que caiu em 21 de janeiro de 2019, no Canal da Mancha.

O júri do tribunal de Cardiff, no País de Gales, declarou o réu culpado por dez votos a favor e dois contrários, depois que Henderson admitiu ter organizado o voo que partiu de Nantes, na França, mesmo não tendo as autorizações necessárias.