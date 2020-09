Os restaurantes da cidade de Nova York, que até agora só podiam servir refeições em terraços e pátios, poderão começar a atender os clientes na parte de dentro em 30 de setembro, mas com uma capacidade máxima de 25%.

O governador do estado homônimo, Andrew Cuomo, anunciou nesta quarta-feira a medida, que vem após semanas de pressão do setor, cujos empresários estão preocupados com o fim da temporada de verão e com as boas temperaturas, o que influenciará o influxo de clientes para os terraços.