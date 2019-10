24 out 2019

EFE El Pardo (Espanha) 24 out 2019

O helicóptero com o caixão de Francisco Franco aterrissou na manhã desta quinta-feira em El Pardo, um bairro no norte de Madri onde serão sepultados os restos do ditador.

Após um voo curto, de apenas 15 minutos, do monumento do Vale dos Caídos, onde Franco estava enterrado há 44 anos, o helicóptero aterrissou às 13h56 (hora local; 8h56 em Brasília) em um antigo campo de tiro militar muito próximo ao cemitério de Mingorrubio. O caixão será transferido em um carro fúnebre.