Cidade do México

EFE Cidade do México 16 jun 2021

As autoridades mexicanas identificaram os restos mortais de Jhosivani Guerrero, um dos estudantes de uma escola normal da cidade de Ayotzinapa desaparecidos em 2014, na região de La Carnicería, longe do aterro sanitário onde a versão oficial dizia que os jovens tinham sido queimados.

A informação foi confirmada nesta terça-feira pelo advogado das famílias, Vidulfo Rosales, após uma reunião dos pais dos desaparecidos com o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, no Palácio Nacional.