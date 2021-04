As restrições anunciadas pelo governo da Argentina para lidar com a segunda onda da pandemia do coronavírus, cuja principal medida é a proibição de circular na rua entre 0h e 6h (hora local), provocaram posições conflituosas nos principais territórios: a capital e a província de Buenos Aires.

Na província de Buenos Aires, governada pelo peronista e apoiador do presidente Alberto Fernández, Axel Kicillof, defendem a aplicação dessas medidas. Já na capital, sob a gestão do opositor Horacio Rodríguez Larreta, as restrições são consideradas excessivas, embora tenham afirmado que as respeitarão.