Os resultados preliminares da eleição presidencial do Afeganistão, realizada no dia 28 de setembro, serão anunciados apenas no dia 14 de novembro, depois de adiamento provocado por problemas técnicos durante a apuração, informou neste domingo a Comissão Eleitoral Independente (IEC) do país.

"Depois de discussões exaustivas e troca de opiniões entre os membros da comissão e a secretaria da comissão, finalmente decidimos que vamos anunciar os resultados preliminares das eleições presidenciais em 14 de novembro", afirmou, em entrevista coletiva concedida em Cabul, a presidente da IEC, Hawa Alam Nuristani.

A divulgação deveria ter acontecido no último dia 19, mas na data prevista foi anunciado o adiamento, principalmente, devido problemas técnicos relacionados ao sistema biométrico de registro e por "más práticas" de observadores do pleito.

"Estamos comprometidos com a transparência e a imparcialidade, não queremos sacrificar a transparência das eleições em prol de acelerar o processo", garantiu Nuristani, que se defendeu das acusações feitas por candidatos de que a Comissão pretendia organizar uma fraude sistemática na apuração.

Os últimos dias tanto o atual presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, quanto o primeiro-ministro do país, Abdullah Abdullah, os dois favoritos, entre 15 candidatos, chegaram a declarar vitória no pleito. O restante dos postulantes ao cargo, no entanto, questionou a legalidade do processo.

As eleições afegãs foram marcadas pela baixa participação popular, já que dos 9,6 milhões de eleitores aptos, apenas 2,7 milhões foram às urnas, na maior abstenção registrada desde o início do sistema democrático no Afeganistão, em 2001, com a queda do regime talibã.