Os europeus deixaram claro nesta eleições para a Eurocâmara, as de maior participação desde 1999, que a maior parte do continente segue apoiando, ainda que em menor número, conservadores, socialistas e liberais, e mostraram que a região não é tão contrária à União Europeia como alguns previam.

Outro sinal que sai das urnas neste domingo é o da preocupação dos eleitores com o ambientalismo, o que se refletiu no crescimento do Grupo dos Verdes dentro da nova composição do Parlamento Europeu.