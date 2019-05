Os resultados finais das eleições indianas confirmaram nesta sexta-feira (data local) a contundente vitória do partido nacionalista hindu BJP, do primeiro-ministro Narendra Modi, que conseguiu a maioria absoluta com pelo menos 288 de 542 cadeiras.

Transcorridas 22 horas de apuração, nas quais o BJP liderou de maneira quase ininterrupta em 300 circunscrições, o BJP já garantiu pelo menos 288 cadeiras, muito acima da maioria absoluta de 272, e lidera a disputa em outras 15.