O resultado preliminar das apurações dos votos das eleições presidenciais realizadas neste domingo, na Bolívia, apontam para a realização do segundo turno entre o atual presidente, Evo Morales, que possui 45% dos votos, e o ex-mandatário Carlos Mesa, com 38%.

De acordo com os dados preliminares divulgados às 20h (horário local, 21h de Brasília), Morales tem 45,71%, incluindo votos no país e no exterior. Já Mesa está com 37,84%, após 83% das urnas apuradas.