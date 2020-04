O pesquisador Marco Casula deveria retornar à Itália após uma expedição no Ártico em março, mas não conseguiu por causa das restrições de circulação de pessoas impostas por diversos países devido à propagação do coronavírus transmissor da Covid-19.

Enquanto encara o problema com tranquilidade, o italiano ressalta que o investimento em ciência será essencial para evitar novas pandemias. Casula faz pesquisas no arquipélago norueguês Svalbard para o Conselho Nacional de Pesquisa, a maior instituição científica pública da Itália, e está na base Ny-Alesnd, com outros 30 cientistas de todo o mundo.

"Uma maior pesquisa nos permitiria ter vantagem (na luta contra a Covid-19)", afirmou o italiano em entrevista por videconferência à Agência Efe.

No primeiro dia do ano, ele se despediu dos pais no aeroporto de Veneza com um "até logo", já que seus experimentos estavam previstos para durar três meses. No entanto, a viagem de volta foi adiada por tempo indeterminado devido ao coronavírus.

"Meu retorno dependerá de como a pandemia evoluir, não apenas na Itália, mas também na Europa. Estou vivendo com muita tranquilidade e serenidade, não me sobrecarrega, estou onde quero estar", comentou.

O pesquisador tem se informado sobre a situação no país natal, como outros cientistas que estão longe de casa, e seus pais dizem que as cidades, que costumavam estar lotadas de turistas nesta época do ano, estão como telas de Giorgio De Chirico: "Com as praças vazias".

Casula está ciente da seriedade do assunto, mas também acredita que a crise pode servir como uma oportunidade: "Esta é uma lição que a Itália e todos devem aprender. A pesquisa não é apenas cultura, também vida", defendeu.

Por isso, o italiano destacou a importância de que sejam feitos mais investimentos em ciência ao redor do mundo, o que permitiria não apenas combater problemas já existentes, como a Covid-19, como às vezes "jogar com vantagem" antes de eventuais crises.

A permanência de Casula na base de pesquisa é crucial para o sucesso da missão italiana, que realiza testes de partículas na atmosfera e na superfície nevada para enriquecer a pesquisa sobre a série de efeitos sobre as mudanças climáticas.

"São tarefas que duram mais de dez anos, uma década de aquisição de dados para longas séries climáticas", explicou o químico, de 29 anos.

Todos os dias, Casula acorda por volta das 7h e sai para pesquisar no vasto deserto gelado com temperaturas de até 30 graus Celsius abaixo de zero.

Entre suas principais tarefas está a manutenção de instrumentos complexos que coletam dados em tempo real, além de realizar testes das partículas da atmosfera e da neve para entender sua origem.