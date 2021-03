O papa Francisco afirmou nesta segunda-feira que são as mulheres quem "levam a história adiante" durante entrevista coletiva concedida durante a viagem de volta da visita de três dias ao Iraque.

O líder da Igreja Católica lembrou que, no voo de ida, uma jornalista o mostrou a "lista de preços" que os jihadistas do Estado Islâmico pagavam por mulheres no país árabe e destacou que elas "são humilhadas e são vendidas também no centro de Roma", apontando que não se trata de um problema localizado.