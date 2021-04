Um retrato pintado por Pablo Picasso de Françoise Gilot, musa da artista e sua companheira durante uma década, será leiloado em Nova York no mês que vem, em uma venda organizada pela Sotheby's e que representa a primeira vez que a obra é colocada no mercado nos últimos 35 anos, com a expectativa de venda por US$ 18 milhões.

"Femme assise en costume vert", que poderá ser visto na sede da Sotheby's em New York a partir do próximo sábado, pertence a um grupo excepcional de pinturas que o espanhol criou durante o inverno de 1952 e a primavera de 1953. Na época, Picasso e Gilot viveram juntos com seus dois filhos, Claude e Paloma, na vila La Galloise in Vallauris, na França.