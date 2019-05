O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom, abriu nesta segunda-feira a assembleia anual da organização com uma mensagem de alerta diante do atual surto de ebola na República Democrática do Congo (RDC), cujo combate tem sido difícil por conta da violência no país.

"Se não nos unirmos para acabar com esse surto, corremos um risco real de que ele se estenda e se torne mais agressivo e caro de combater", afirmou o diretor etíope diante dos ministros da Saúde de todo o mundo - entre eles o do Brasil, Luiz Henrique Mandetta - na abertura de uma reunião que terá uma duração de nove dias e na qual serão analisados este e outros desafios.