A Unesco inscreveu 29 novos sítios como Patrimônio Mundial durante a 40ª reunião de seu comitê, entre eles Paraty e Ilha Grande, no litoral sul do Rio de Janeiro, uma lista agora formada por 1121 locais que se destacam pelas características naturais, culturais ou mistas.

A diretora do Centro do Patrimônio Mundial da Unesco, Mechtild Rössler, classificou em declarações à Agência Efe como "importante" o resultado da reunião, que terminará na quarta-feira, mas que já encerrou a análise sobre a inclusão de novos sítios na lista, que neste ano são dez a mais do que os incluídos no encontro anterior.