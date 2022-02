O presidente da França, Emmanuel Macron, não quis se submeter ao teste de PCR solicitado pelo Kremlin antes de seu encontro com o mandatário da Rússia, Vladimir Putin, por conta disso foi imposta uma grande distância entre os dois para evitar um possível contágio.

Fontes do Palácio do Eliseu, sede do governo francês, indicaram que "as condições protocolares que teriam permitido uma reunião com os dois chefes de Estado a uma distância menor (...) não eram aceitáveis nem compatíveis com os problemas de agenda" do presidente francês.