Um voluntário sul-africano participa dos testes com a vacina de Oxford. EFE/SIPHIWE SIBEKO/POOL

A vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford com a farmacêutica AstraZeneca tem níveis de segurança aceitáveis e é eficaz, de acordo com os resultados preliminares da Fase 3 dos testes clínicos publicados nesta terça-feira na revista "The Lancet".

Os especialistas da Oxford publicaram hoje, pela primeira vez, as conclusões de seus testes clínicos, que mostraram uma ausência de internações ou "doença grave" nos indivíduos do grupo vacinado.