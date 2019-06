O ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita, Adel al Jubeir, questionou a credibilidade da investigação divulgada nesta quarta-feira pela ONU, que vincula o príncipe herdeiro Mohammad bin Salman com o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi no consulado do seu país em Istambul.

"O relatório inclui contradições claras e acusações sem fundamento que fazem questionar sua credibilidade", declarou Al Jubeir na sua conta oficial do Twitter, na primeira reação oficial do reino saudita às acusações contra o príncipe e outros representantes da monarquia pelo assassinato do jornalista em outubro do ano passado.