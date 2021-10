25 out 2021

Cidade do México

EFE Cidade do México 25 out 2021

O furacão Rick, de categoria 2 na escala Saffir-Simpson, tocou terra nesta segunda-feira no estado de Guerrero, no México, deixando fortes chuvas, segundo a Comissão Nacional de Águas (Conagua).

"O centro do furacão Rick, na categoria 2 na escala Saffir-Simpson, tocou terra no município de La Unión de Isidoro Montes de Oca, em Guerrero, às 5h (hora local)", alertou a instituição no Twitter.