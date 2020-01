O cantor porto-riquenho Ricky Martin anunciou segunda-feira que se juntará aos protestos que pedem a renúncia da governadora de Porto Rico, Wanda Vázquez, devido ao criticado gerenciamento da crise de terremotos e do fornecimento de suprimentos aos afetados.

"Estou com vocês. Sentindo a dor e firme na defesa do que é digno para todos. Estou a caminho de Porto Rico. Muito em breve, voltarei a acompanhá-los neste apelo por respeito, justiça e paz. Vejo vocês aí, na minha ilha", disse no Instagram.

Centenas de manifestantes protestaram nesta segunda-feira diante do Capitólio, a sede do Poder Legislativo, para exigir a renúncia da governadora.

"Nos momentos de maior necessidade para o nosso povo, aqueles que supostamente são os líderes falharam novamente. Mais uma vez, não conseguiram defender os direitos mais básicos dos seres humanos: água, abrigo, educação, segurança. Eles fizeram com maldade. Não há outra explicação", destacou.

Junto à mensagem, Ricky Martin divulgou um vídeo que mostra o trabalho de voluntários dedicados a diversas tarefas durante a crise.

"Em meio a tanta indignação e para o consolo de todos, vejo novamente o povo, o nosso povo, acordado, atento e, acima de tudo, de pé. Lutando, defendendo, cuidando, protegendo e dando amor através deste tesouro que é o nosso Porto Rico. Muito obrigado a todos os voluntários que, sem esperarem nada em troca, fazem de tudo para o bem-estar dos compatriotas", comentou.

Antes do protesto em frente ao Capitólio, os manifestantes tinham se reunido do lado de fora de La Fortaleza, a residência da governadora na capital porto-riquenha, San Juan, para expressar descontentamento com a situação na ilha após os tremores de terra registrados desde 28 de dezembro.

Os críticos afirmam que não foi dada ajuda suficiente às pessoas afetadas pelos terremotos, que em 7 de janeiro chegaram a 6,4 graus na escala Richter, causando uma morte, deixando 4.000 refugiados e danificando casas e edifícios.

O descontentamento atingiu um ponto crítico no fim de semana passado, quando usuários de redes sociais relataram um armazém na cidade de Ponce cheio de suprimentos que não foram distribuídos às vítimas do furacão María em 2017, nem durante a crise dos terremotos. A governadora reagiu demitindo três chefes de agência envolvidos na gestão da crise.

Na opinião de Ricky Martin, o caso do armazém em Ponce "é um ato de insensibilidade, maus-tratos e irresponsabilidade sem igual". EFE

