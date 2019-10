7 out 2019

EFE Washington 7 out 2019

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta segunda-feira que "está na hora de sair de ridículas guerras sem fim", ao justificar o anúncio da retirada das tropas americanas da Síria, e ressaltou que seu governo só entrará batalhas em que o beneficiem.

"Está na hora de sairmos destas ridículas guerras sem fim, muitas delas tribais, e trazer nossos soldados para casa. Lutaremos onde for para o nosso benefício, e só lutaremos para ganhar. Turquia, Europa, Síria, Irã, Iraque, Rússia e os curdos terão que solucionar a situação e ver o que querem fazer com os combatentes capturados pelo Estado Islâmico na sua 'vizinhança'", argumentou Trump no Twitter.