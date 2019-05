Rihanna agora é parte oficialmente do restrito círculo da moda francesa. A cantora abriu nesta sexta-feira em Paris a primeira loja da Fenty, a marca de luxo que criou com o grupo LVMH - que detém Dior, Louis Vuitton e Givenchy, por exemplo -, em um ponto de venda provisório onde mostra um pouquinho do que está por vir.

Em questão de dois anos, a cantora de Barbados e Bernard Arnault, proprietário do grupo e dono da maior fortuna da França, deram forma à empresa cuja operação será diferente de todas as outras marcas do grupo.