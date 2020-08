O rio Nilo Azul registrou na passagem pelo Sudão uma das maiores cheias em 100 anos, inundando o centro da capital, Cartum, em meio a fortes chuvas que nas últimas semanas causaram dezenas de mortes e destruíram milhares de propriedades no país africano.

O Ministro de Irrigação e Recursos Hídricos do Sudão, Yaser Abas, disse em uma entrevista coletiva nesta quarta-feira que a estação de medição do Nilo de Cartum registrou a maior elevação do fluxo do rio em um século, subindo 11 centímetros em relação ao nível de setembro de 2019.