Sede dos Jogos Olímpicos de 2016, o Rio de Janeiro reacendeu nesta quinta-feira a pira olímpica, na região portuária, em um ato simbólico para passagem de bastão para Tóquio 2020, cuja cerimônia de abertura está marcada para esta sexta.

Durante a cerimônia, duas crianças, estudantes de uma vila olímpica municipal, acenderam o fogo olímpico na presença do prefeito Eduardo Paes e do cônsul geral do Japão, Ken Hashiba.