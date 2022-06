Ex-presidente da Colômbia entre 2002 e 2010 e um dos políticos mais influentes do país, Álvaro Uribe aceitou um convite do mandatário recém-eleito, Gustavo Petro, que é um de seus maiores adversários, para que se reúnam como parte de um grande acordo nacional que o vencedor do pleito do último domingo está tentando forjar.

Em uma mensagem no Twitter, Uribe, que é de direita, agradeceu o convite do esquerdista Petro e afirmou que participará "da reunião em nome do Centro Democrático", seu partido, e ressaltou que os dois têm "visões diferentes de um mesmo país".