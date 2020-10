2 out 2020

EFE Washington 2 out 2020

O candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden e sua esposa, Jill, testaram negativo para Covid-19, nesta sexta-feira, horas depois que o presidente Donald Trump e a primeira-dama, Melania, confirmaram que haviam contraído a doença.

"O vice-presidente Joe Biden e a dra. Jill Biden realizaram o teste PCR para Covid-19 hoje, e a Covid-19 não foi detectada", disse Kevin O'Connor, médico do candidato, em um comunicado divulgado pela campanha eleitoral do democrata, que se reuniu com Trump na última terça-feira em um debate em Cleveland (Ohio).