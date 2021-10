19 out 2021

EFE Miami 19 out 2021

O cantor Roberto Carlos começará em 2022 uma turnê por diversas cidades de Estados Unidos e Canadá, viagem que terá início no dia 22 de abril na FTX Arena, em Miami, anunciou o artista nesta segunda-feira.

O 'Rei' expressou a emoção de finalmente voltar aos palcos no ano que vem, quando também passará por cidades da Europa e do México, além do Brasil.