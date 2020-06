O novo veículo explorador da Nasa, Mars Perseverance Rover, que viajará a Marte no dia 20 de julho em busca de restos biológicos, conta com um microfone acoplado para que consiga ouvir os sons do planeta.

Além disso, será a primeira vez que amostras da superfície de Marte serão coletadas para que sejam analisadas na Terra.

"É incrível. É um grande momento para estar na Nasa e para ver todas estas conquistas que estão sendo alcançadas. A Nasa tem a capacidade de alcançar feitos incríveis, mesmo nos tempos mais difíceis", disse em videoconferência nesta quarta-feira Jim Bridenstine, administrador da agência.

Bridenstine observou ainda que esta missão é uma das duas que devem ser realizadas em julho apesar da pandemia de coronavírus, caso contrário será perdida a oportunidade de alinhamento entre a Terra e Marte, o que deixa as viagens espaciais menos custosas.

O alinhamento adequado só ocorre a cada 26 meses, então seria necessário esperar até setembro de 2022 para lançar o novo robô ao espaço. Isso atrasaria "irremediavelmente" o programa de exploração espacial da Nasa que visa levar seres humanos a Marte em um futuro não muito distante, disse Bridenstine.

"Devolver o Perseverance ao depósito e mantê-lo lá durante dois anos pode custar US$ 500 milhões. Realmente espero que esta missão inspire e dê esperança às pessoas de que podemos ter sucesso em tempos realmente difíceis", acrescentou.

O novo veículo será enviado para o espaço acoplado à ponta do foguete Atlas V na plataforma de lançamento 41 do Kennedy Space Center, em Cabo Canaveral, na Flórida. O robô percorrerá mais de 500 milhões de quilômetros até aterrissar em Marte no dia 18 de fevereiro.

Se o lançamento não puder ocorrer na data prevista devido às condições meteorológicas na Flórida, a Nasa terá até 11 de agosto para dar início à missão.

EM BUSCA DE AMOSTRAS PRECIOSAS.

Com forma quadrangular, 3 metros de comprimento e 2,7 metros de largura, o veículo de exploração chegará ao solo marciano em fevereiro de 2021, mais concretamente na cratera de Jezero, onde começará a recolher minerais e amostras de solo que trarão respostas sobre as condições do planeta há milhões de anos.

A expectativa é que o robo passará até 687 dias explorando a superfície do Planeta Vermelho.

"Há gerações que os cientistas querem amostras do solo de Marte. Temos meteoritos na Terra que vieram de Marte, mas não é o mesmo que ter amostras de rocha e solo para estudar. Agora vamos conseguir obter estes materiais fantásticos", explicou a diretora da Divisão de Ciências Planetárias da NASA, Lori Glaze.

As amostras serão enviadas para a Terra em 2026 em colaboração com a Agência Espacial Europeia (ESA).