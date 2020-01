O músico britânico Rod Stewart e o filho Sean foram presos acusados de agredirem um segurança em um hotel em Palm Beach, na Flórida, por lhes ter impedido de entrar em uma festa particular de Ano Novo.

Segundo o boletim de ocorrência, Rod Stewart, de 74 anos, e Sean, de 39, entraram em luta corporal com o segurança Jessie Dixon, de 33, que vetou que os dois entrassem no hotel de luxo Breakers Palm Beach, ao norte de Miami. A confusão, ocorrida por volta das 23h do dia 31, cresceu e teve uma série de golpes.

Dixon relatou que fez com que Sean se afastasse após ter sido confrontado pelo filho do cantor, que, segundo o depoimento, reagiu com um empurrou. Nesse momento, de acordo com a polícia, o roqueiro se aproximou e acertou um soco no peito do segurança. No boletim, a polícia afirma que is Stewarts foram os principais agressores na briga.

O responsável por clássicos como "Talk about it", "Sailing", "Maggie May" e "Sexy" pediu desculpas pelo ocorrido. Entretanto, em sua versão, o segurança teve uma postura agressiva e ele e o filho apenas reagiram.

Rod Stewart e Sean, um de seus oito filhos e fruto do relacionamento com a primeira esposa, Alana, estão intimados a depor em 5 de fevereiro por agressão simples. EFE

