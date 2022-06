O candidato populista independente Rodolfo Hernández anunciou nesta quarta-feira que não participará de nenhum debate antes do segundo turno das eleições presidenciais da Colômbia, que será realizado no próximo dia 19 de junho e no qual enfrentará o esquerdista Gustavo Petro.

"Na manhã desta quarta-feira, 1º de junho, após uma reunião com seu estrategista de campanha, Ángel Beccassino, e sua equipe de trabalho, o candidato presidencial Rodolfo Hernández decidiu não comparecer aos debates organizados para o segundo turno", informou a campanha do populista em uma declaração concisa.