Engenheiro e Rodolfo Hernández são dois conceitos já inseparáveis ??no cenário político colombiano, especialmente em uma disputa em que este magnata - que adotou a profissão como cartão de visita - decidiu apostar em seu status de independente para tentar conquistar a presidência.

O "Trump tropical colombiano", como alguns o chamam, não tinha muitas chances reais, segundo as primeiras pesquisas, de conseguir uma vitória nas urnas. Era desconhecido da maioria dos colombianos, com exceção do departamento de Santander, onde cresceu e fez fortuna.