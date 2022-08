O atacante Rodrygo não foi relacionado nesta sexta-feira para o jogo de amanhã do Real Madrid com o Celta de Vigo, pelo Campeonato Espanhol, em lista que também não conta com o volante Casemiro, que está prestes a se transferir para o Manchester United.

O ex-Santos perdeu as atividades dos 'Merengues' por causa de uma sobrecarga muscular na perna direita, que já o havia tirado da estreia na competição nacional, em que o Real derrotou o Almería.