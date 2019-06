O presidente do Irã, Hassan Rohani, acusou nesta sexta-feira os Estados Unidos de dar nos últimos anos passos que ameaçam a estabilidade no mundo.

"Nos últimos dois anos, o Governo dos EUA, violando todas as normas internacionais e usando suas capacidades econômicas, financeiras e militares, vêm colocando em prática um enfoque agressivo e representa uma séria ameaça para a estabilidade na região e no mundo", disse Rohani em Biskek, capital do Quirguistão.