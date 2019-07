O presidente do Irã, Hassan Rohani, responsabilizou neste domingo os Estados Unidos de serem os causadores dos recentes "incidentes e as tensões" no golfo Pérsico por terem saído unilateralmente do acordo nuclear de 2015 com o país islâmico.

"Os incidentes desagradáveis e as tensões na região hoje em dia se devem à retirada unilateral dos EUA do Plano Integral de Ação Conjunta (JCPOA na sigla em inglês)", ressaltou o governante iraniano em reunião com o ministro das Relações Exteriores de Omã, Youssef bin Allawi, em Teerã.