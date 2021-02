Roma ganhou nesta quarta-feira o maior ponto de vacinação contra o novo coronavírus da Itália, que foi montado no Centro de Convenções La Nuvola, com capacidade para receber até 3 mil pessoas por dia, segundo afirmou o presidente da região do Lácio, Nicola Zingaretti.

Hoje, no primeiro dia de funcionamento do local, foram imunizadas cerca de 800 pessoas, que se cadastraram previamente e receberam aplicação de dose da vacina da AstraZeneca.