7 out 2021

EFE Copenhague 7 out 2021

Mats Malm, Secretário Permanente da Academia Sueca, anuncia o ganhador do Prêmio Nobel de Literatura de 2021, Abdulrazak Gurnah. EFE/Fredrik Sandberg

O romancista tanzaniano Abdulrazak Gurnah foi anunciado nesta quinta-feira pela Academia Sueca como o vencedor do Prêmio Nobel de Literatura em 2021.

O Comitê Nobel destacou a obra de Gurnah pela "penetração intransigente e compassiva dos efeitos do colonialismo e o destino do refugiado no abismo entre culturas e continentes".