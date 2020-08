Ronaldinho Gaúcho e o irmão Assis deixaram nesta terça-feira o luxuoso hotel em que estavam, em direção ao aeroporto de Assunção, de onde partirão rumo ao Brasil, um dia depois da libertação de ambos, a partir de acordo entre advogados de defesa e o Ministério Público do Paraguai.

Os ex-jogadores entraram em um carro que os esperava na porta do estabelecimento, localizado no centro histórico da capital paraguaia, e rapidamente foram cercados por fãs e jornalistas, que aguardavam por qualquer manifestação, especialmente, do antigo camisa 10 do Barcelona.