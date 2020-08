Ronaldinho Gaúcho e Assis deixaram o Paraguai nesta terça-feira, a bordo de um avião fretado que decolou do Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, em Luque, nos arredores de Assunção, no Paraguai, em direção ao Rio de Janeiro, quase seis meses depois de terem sido presos no país.

O voo, que foi autorizado ontem à noite pelo Conselho de Defesa Nacional (Codena), que rege as entradas e saída dos do território paraguaio, partiu às 12h42 local (13h42 do horário de Brasília), segundo o jornal local "ABC".