O ex-atacante Ronaldo revelou nesta quarta-feira, após concluir o Caminho de Santiago, que iria rezar pelo acesso do Valladolid, clube que preside, à primeira divisão do Campeonato Espanhol e pelo título do Real Madrid na Liga dos Campeões.

"Foi um ano espetacular. Agora, irei para a Catedral (de Santiago de Compostela) para agradecer a tudo o que vivemos nesse 2022 inesquecível: a 'Champions' do Real Madrid, e o acesso do Valladolid, além de coisas pessoas que saíram bem para mim", disse o astro brasileiro.