O técnico do Chile, Reinaldo Rueda, pediu na noite de segunda-feira que seus jogadores mantenham o equilíbrio e prudência, após a goleada de 4 a 0 imposta sobre o Japão, na estreia das equipes no grupo C da Copa América.

"Não somos o 'Dream Team', como antes também não éramos um desastre. É preciso assimilar com equilíbrio este triunfo e que seja um suporte psicológico para a Copa América e as eliminatórias do Mundial do Catar", disse o treinador colombiano, na entrevista coletiva após a partida disputada no Morumbi, em São Paulo.