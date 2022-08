O escritor Salman Rushdie foi esfaqueado nesta sexta-feira quando estava prestes a participar de um debate sobre cidades que oferecem asilo a autores perseguidos.

A organização City of Asylum - cujo presidente, Henry Reese, também estaria no debate realizado como parte de uma série de palestras em um centro cultural da cidade de Chautauqua, no oeste do estado de Nova York - disse que Rushdie falaria hoje sobre "sua experiência como artista no exílio nos Estados Unidos".