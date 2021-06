A Frota do Mar Negro da Marinha da Rússia abriu fogo de advertência nesta quarta-feira contra o contratorpedeiro britânico Defender, que entrou em águas territoriais russas perto do Cabo Fiolent, ao sul da península da Crimeia, anexada ilegalmente pela Rússia em 2014.

"O destróier foi avisado com antecedência sobre o possível uso de armas no caso de violar a fronteira do estado da Rússia. Ele não reagiu ao alerta", informou o Ministério da Defesa russo, citado pela agência "Interfax".