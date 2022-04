As tropas russas avançaram de Kharkiv ao Donbas, região importante para cercar as posições ucranianas no norte de Donetsk, enquanto consolidam o seu controle sobre o sul do país, na fronteira com a península da Crimeia.

Segundo o Estado-Maior ucraniano, o Exército inimigo tem concentrado nas últimas horas tropas e armas em Izium (Kharkiv) e intensificado os ataques para obter o controle definitivo da área.