Yevgueni Balitski, chefe da Administração Militar-Civil da província de Zaporizhzhia, na Ucrânia, que é controlada pela Rússia, denunciou nesta terça-feira um ataque das tropas de Kiev contra a cidade de Energodar, perto da usina nuclear que foi tomada pelas forças de Moscou.

"As Forças Armadas da Ucrânia continuam hoje com o bombardeio em massa da cidade de Energodar. Foram registrados quatro ataques da Ucrânia. Alvos de infraestrutura civil e áreas residenciais estão sujeitas a bombardeios", disse o líder regional, em mensagem postada no Telegram.