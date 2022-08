O Ministério da Defesa da Rússia acusou nesta sexta-feira as tropas da Ucrânia de terem bombardeado a usina nuclear de Zaporizhzhia com armas de grande calibre duas vezes ao longo do dia de ontem, dia em que a central ficou desconectada da rede elétrica ucraniana pela primeira vez na história.

"Como resultados dos ataques, quatro projéteis caíram perto do depósito de oxigênio e nitrogênio, e outro perto da unidade especial número 1", afirmou o porta-voz da pasta, o general Igor Konashenkov, durante apresentação de boletim diário de guerra.