A Rússia acusou nesta segunda-feira a Ucrânia pela "queda" de um míssil interceptado por suas defesas antiaéreas em um prédio residencial localizado em Kiev, em incidente ocorrido ontem, em ataque das forças de Moscou, supostamente, contra a empresa da indústria espacial e de foguetes Artem, em que uma pessoa morreu.

"No dia 26 de junho, as Forças Aeroespaciais Russas lançaram um ataque com quatro mísseis de alta precisão lançados pelo ar contra a fábrica Artem, no distrito de Shevchenkivskyi, em Kiev", explicou o porta-voz do Ministério da Defesa da Rússia, Igor Konashenkov.