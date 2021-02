O porta-voz do governo da Rússia, Dmitry Peskov, admitiu nesta quinta-feira que o país não tem capacidade para satisfazer a procura internacional pelo agente imunizante contra o novo coronavírus batizado de Sputnik V.

"A demanda da vacina russa no exterior é realmente alta. É tão alta, que supera as capacidades produtivas", explicou o representante do Kremlin, na entrevista coletiva diária que concede na sede do governo.