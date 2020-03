A força-tarefa responsável pelo combate ao coronavírus na Rússia alertou o presidente russo Vladimir Putin nesta terça-feira de que o número de pessoas que contraíram Covid-19 no país pode ser muito maior do que os números oficiais mostram, em grande parte devido à falta de testes fora de Moscou.

"Nem todas as regiões entendem. Ele (governador regional) vê que uma pessoa ficou doente, mas a realidade é que o número de exames é muito pequeno, e ninguém conhece a situação real", disse Sergei Sobianin, chefe do grupo de trabalho e também prefeito de Moscou, segundo agências locais.

Sobianin pediu a Putin que ordene mais rápido possível um controle mais rígido da situação epidemiológica no resto da Rússia, que já confirmou 495 casos de coronavírus.

"Nas regiões, é preciso uma preparação para uma situação e problemas complexos. Se os problemas passarem longe, melhor, mas é preciso estar preparado", enfatizou.

O político reconheceu que o principal risco em relação à doença transmitida pelo coronavírus envolve as pessoas com mais de 65 anos, mais suscetíveis a complicações clínicas. Além disso, ele alertou para o risco de colapso do sistema de saúde russo.

Sobianin considera necessário estender a outras regiões com alto índice de contágio a ordem de que todos os maiores de 65 anos fiquem em casa ou em suas 'dachas' (casas de campo). A avaliação é que a medida deveria ser obrigatória em todas as cidades com mais de 1 milhão de habitantes, começando pela segunda maior cidade do país, São Petersburgo.

O prefeito moscovita também advertiu que a maioria das pessoas que retornou do exterior - quase 1 milhão nos últimos 10 dias - não passou por nenhum exame médico e optou pelo isolamento obrigatório de duas semanas em suas casas.

"Se eles se sentem bem, graças a Deus, ficam em casa. Mas o número real de pacientes é muito maior", disse.

Quanto à capital, Sobianin ressaltou que "atualmente existem cerca de 500 (suspeitos de terem contraído Covid-19), parte ainda não testada".

"Mas já vemos que 80% ou 90% terão confirmação. São entre 400 e 500 pessoas, uma dinâmica bastante alta. Isso é sério", afirmou.

Conforme relatado hoje pelas autoridades, mais de 93 mil pessoas estão atualmente sob observação médica em todo o país.

"Ontem fizemos três testes, e até o final da semana 13 mil testes serão realizados em nossos laboratórios em Moscou, disse o prefeito.

Alguns especialistas independentes questionaram os números oficiais da imprensa russa e acusaram as autoridades de ocultar o número de mortes por doenças respiratórias, como pneumonia.

Sobianin divulgou na semana passada que uma mulher havia morrido de Covid-19, mas depois voltou atrás e disse que a causa foi uma trombose.

Quem também recomendou a Putin para se preparar para o pior foi Denis Protsenko, médico-chefe do hospital Número 40, em Kommunarka, com quem Putin conversou pessoalmente nesta terça-feira.

"Do ponto de vista médico, agora existem dois cenários: o asiático, quando isso se acalma rapidamente, e o italiano, quando isso aumenta. Eu, como médico, considero que é muito importante se preparar para o cenário italiano, caso haja uma explosão", explicou.

As autoridades russas recomendaram hoje a todas as regiões o fechamento de cinemas, casas noturnas e centros de entretenimento para conter a expansão da pandemia. Escolas e museus já haviam suspendido as atividades, e também havia sido decretada a proibição de eventos públicos com mais de 50 pessoas. EFE

