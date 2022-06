A presidente do Banco Central da Rússia (BCR), Elvira Nabiulina. EFE/Arquivo

A Rússia reconhece que sua economia deve mudar como resultado das sanções ocidentais sem precedentes em represália à campanha militar na Ucrânia, a fim de evitar retroceder aos tempos da União Soviética, para o que deve reduzir sua dependência das exportações e estimular a iniciativa privada, segundo destacou nesta quinta-feira o Banco Central russo.

"As condições externas mudaram há muito tempo, para não dizer para sempre", disse a presidente do Banco Central da Rússia (BCR), Elvira Nabiulina, durante uma conferência no Fórum Econômico Internacional em São Petersburgo.