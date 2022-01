O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov. EFE/Arquivo

O Kremlin declarou nesta quinta-feira que "não há muitas razões para otimismo" após receber as respostas dos Estados Unidos e da Otan às suas propostas sobre segurança na Europa, mas especificou que ainda há "perspectivas para um diálogo".

"Todos os documentos estão agora na posse do presidente (Vladimir Putin). Levará tempo para analisá-los. Não vamos tirar conclusões precipitadas... Mas não há muito motivo para otimismo", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, que acrescentou que ainda há possibilidades de diálogo, porque isso é do interesse tanto da Rússia quanto dos EUA.